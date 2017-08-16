Под Одессой пьяный водитель влетел в полицейское авто, есть пострадавшие

Под Одессой пьяный водитель влетел в полицейское авто, в результате чего участковый получил серьезные травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Водитель задержан. Полицейский с тяжелыми ранениями в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу На месте работает следственно- оперативная группа.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, на блокпосту в Мариуполе произошла авария с участием восьми машин, есть пострадавшие. Подъезжая к блокпосту, водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с машиной, которая стояла впереди. В результате последняя продвинулась и протаранил еще шесть автомобилей.

© По материалам Полиция Одесской области / О.К.