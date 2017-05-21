Под офисом "Конгресса Украинских Националистов" в Киеве произошел взрыв

В Киеве в здании на улице Антоновича, где находится офис организации "Конгресс Украинских Националистов", произошел взрыв.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"В здании по адресу Антоновича, 3Б, где находится организация, бросили боевую гранату. Через несколько минут на место прибыли правоохранители и увидели сильное задымление. Вызвали бойцов ГСЧС и скорую помощь. Однако, их помощь не понадобилась", - говорится в сообщении.

По информации ресурса, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа главного управления полиции.