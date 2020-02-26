Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог

26 февраля неизвестный внезапно поджег себя под Офисом президента Украины, окружающие его люди, в том числе правоохранители, оперативно его потушили

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на онлайн-трансляцию одного из телеканалов.

"Только что на Банковой, под Офисом Президента, мужчина поджег себя. Пламя потушили, но он успел получить серьезные ожоги. Сейчас ему оказывают помощь правоохранители. Ожидают врачей."

Журналистам человек сказал, что протестует против земельной реформы, представился Александром Леонидовичем.

Отмечается, что он приехал из села Новоивановка, Белопольского района, Сумской области.