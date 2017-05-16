Под путепроводом на ст. метро "Левобережная" в Киеве не проехал эвакуатор с погрузчиком (фото)

Уникальное по тупости дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя эвакуатора, который не рассчитал габариты перевозимого им погрузчика со стрелой. Зацепившись за один из пролетов путепровода, погрузчик фактически “встал” перпендикулярно автодороге.



Об этом стало известно из сообщения киевлянина Владимира Тищенко в Facebook.



“На станции метро “Левобережная”, под мостом, по которому движутся поезда метро, произошло ДТП. Погрузчик с поднятой стрелой, зацепившись за мост перевернулся на эвакуаторе, который его перевозил. Авария произошла несмотря на то, что над мостом расположен запрещающий знак, ограничивающий проезд транспортных средств высота которых превышает 4,3 м”, - пишет Тищенко.



Автор сообщения порадовался, что “Евровидение” закончилось, и иностранные туристы не увидели, какими “недальновидными” могут быть водители в Киеве.



В КП “Киевский метрополитен” сейчас подсчитывают убытки причиненные в результате ДТП путепроводу.



“Сложно подобрать слова, чтобы описать это ДТП на только что отремонтированном мосту возле станции "Левобережная”, - с возмущением написано на странице предприятия в Facebook.



Также сообщается, что движение поездов восстановлено в обычном режиме, а специалисты оценивают масштаб повреждений.



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