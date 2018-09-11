Под Ровно пьяный водитель заблокировал трассу "Киев-Чоп" (фото)

В Ровенской области из-за пьяного водителя оказалось заблокированным движение на трассе "Киев-Чоп". Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции в области Оксана Юрченко.

По полученным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Колоденка Ровенского района.

"Вследствие опрокидывания грузовика с прицепом было заблокировано четыре полосы на трассе международного значения "Киев-Чоп". По приблизительным подсчетам, очереди от места совершения ДТП достигли 3 километров в обе стороны", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что водитель грузовика нарушил правила обгона. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате проведения теста у него обнаружено 2,64 промилле. Патрульные составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 и ст. 124 КУоАП Украины. Мужчине грозит лишение права управления транспортными средствами на один год.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области, в настоящее время к оказанию помощи привлечены 22 спасателя и 6 единиц спецтехники ГСЧС.

Фото: facebook.com/serhii.merchuk