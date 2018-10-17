Под Сумами разорвался элеватор и засыпал поселок тоннами кукурузы (фото)

В селе Нижняя Сыроватка разорвался элеватор. Это событие очень напугало местных жителей, которые подумали, что взорвался боеприпас

В Сумской области в поселке Нижняя Сыроватка совсем рядом с областным центром ночью взорвался зерновой элеватор. Из-за этого всю прилегающую улицу засыпало тоннами кукурузы. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил пресс- центр Нацполиции.

Произошло это около 2.00 ночи. Местные жители испугались, они подумали, что взорвался боеприпас.

Всю улицу Привокзальную и огороды местных жителей засыпало кукурузой. Бетонные плиты элеватора разнесло на десятки метров вокруг.

Жители сразу же вызвали полицию. Выяснилось, что одна из емкостей, где хранилась кукуруза, была перегружена, поэтому она разорвалась. Полиция сейчас проводит проверку.

Напомним, что в результате стрельбы на элеваторе в Харьковской области пострадали четыре человека. Группа неустановленных лиц в балаклавах проникла на территорию элеватора, им пытались помешать местные жители.

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