Подозреваемый в причастности к взрыву в метро Петербурга сам пришел в полицию

Мужчина, который был объявлен подозреваемым в причастности к теракту в метро Петербурга, добровольно явился в полицию и заявил о своей невиновности. Скриншот с камер наблюдения с его изображением был опубликован в СМИ.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс", со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщалось, что с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству РБК: "Он увидел себя по ТВ, испугался и сам пришел в полицию".

"Судя по всему просто по камерам наблюдения нашли "идеального мусульманина" и закинули в СМИ", - предположил журналист Илья Варламов на странице в Facebook.

Как сообщалось, в 14:40 3 апреля в метро Петербурга произошел взрыв в вагоне, который двигался по синей ветке метро. По уточненным данным, во время взрыва в метро Петербурга пострадал 51 человек, погибли 14 человек.