Подозреваемый в убийстве на ул.Шота Руставели в Киеве арестован на 2 месяца – прокуратура

Подозреваемый в убийстве иностранца, совершенном 23 августа на ул.Шота Руставели в Киеве, арестован на два месяца, сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры N6 в пятницу, 25 августа, удовлетворил Печерский райсуд столицы. Принимая во внимание тяжесть преступления, в котором подозревается 36-летний мужчина, избранный ему мера пресечения является безальтернативной", - написала Н.Максимец на своей странице в соцсети Facebook в пятницу/

Согласно постановлению суда, злоумышленник будет находиться под стражей до 22 октября 2017 года.

Его действия квалифицированы по п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ведется досудебное расследование в открытом уголовном произзводстве.

Н.Максимец напоминает, что подозреваемого задержали в ночь на 24 августа во время попытки сбежать с места совершения преступления на автомобиле. "Его причастность к убийству подтверждается показами свидетелей и записями из камер видеонаблюдения", - отмечает пресс-секретарь столичной прокуратуры.

Как сообщалось, в ночь на 24 августа в Печерском районе Киева, на ул. Шота Руставели, застрелили гражданина иностранного государства, 1988 г.р. В тот де день правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к убийству. Открыто два уголовных производства – по факту умышленного убийства и по факту завладения автомобилем, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Следователи открыли два уголовных производства: по факту умышленного убийства - ст.115 и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник сбежал на автомобиле убитого) - ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.