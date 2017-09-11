Подробности ЧП в метро Киева: масло попало на перемычку рельсы

Стали известны подробности ЧП на "синей" ветке киевского метрополитена.

11 сентября в 18:37 в Киеве в тоннеле метрополитена между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко" в результате попадания масла на перемычку контактной рельсы произошло задымление без последующего горения. Жертв и пострадавших нет. Поездов в тоннеле на данном участке нет.

Приостановлена работа трех станций метрополитена, а именно: "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь" и "Петровка". По состоянию на 19:30 движение не восстановлено, тоннели метрополитена проветриваются. К месту происшествия привлекалось 12 единиц техники и 64 человека.

"Произошло короткое замыкание в оборудовании, в блоке управления. На данный момент проводятся ремонтно-восстановительные работы. Пострадавших нет. Все работает. Единственное неудобство для пассажиров - остановлено движение поездов на четырех станциях", - сообщил "Сегодня" начальник управления по ЧС КГГА Роман Ткачук. Он, по его словам, как раз находится в тоннеле. В метрополитене на данный момент четкой информацией не располагают, ждут результатов проверки.