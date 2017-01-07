Погибший от атаки собак боец АТО защищал женщину

Появились новые подробности об украинском военнослужащем из зоны АТО, которого насмерть загрызли собаки под Киевом

Об этом сообщает пресс-центр Киевской областной государственной администрации на своей официальной странице в Facebook.

В ведомстве отмечают, что военнослужащий и женщина сегодня в 6 часов утра направлялись на электричку в селе Кучаков, когда на них набросились четыре восточно-европейские овчарки.

"40 летний Владимир Томилин, участник АТО, ценой собственной жизни защитил женщину, закрыв ее от собак, и заставив спасаться бегством. На крики мужчины один из соседей выбежал и подстрелил одну из собак, тем самым прогнав других", - подчеркнули представители ОГА.

Сообщается, что жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином собак, который ранее игнорировал просьбы односельчан оградить их от опасных животных.

"Сейчас удалось выяснить, что погибший мужчина - Владимир Томилин - проживал в городе Киеве, был участником АТО, третья волна мобилизации. В село Кучаков приезжал на Рождество к матери, которая живет в этом селе", - пояснили в ведомстве.

Тем временем полиция квалифицировала дело как неумышленное покушение на убийство, а глава Киевской ОГА Александр Горган взял это дело под личный контроль.