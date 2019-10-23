Похищенный под Киевом младенец найден живым и невредимым

Правоохранители обнаружили младенца, похищенного в среду утром в пгт Коцюбинское Киевской области, для поиска которого был введен план "Перехват". Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

"Похищенного в Коцюбинском младенца нашли... Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики", - сообщили правоохранители.

Правоохранители продолжают следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня под Киевом похитили 3-месячного ребенка, в области введен план "Перехват". Ребенка похитила женщина, которая накануне представилась волонтером.