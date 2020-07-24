Поліція досі не затримала "полтавського терориста" Скрипника

Станом на ранок 24 липня поліцейським поки не вдалося затримати жителя Полтави Романа Скрипника, який напередодні захопив заручника, а згодом відпустив його і сховався у лісопосадці. Про це повідомила головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі "Українській правді".

"Станом на зараз не затримали. Триває спецоперація. Залучено багато людей з різних підрозділів та відомств, залучена авіація, використається спецтехніка, і кінологи з собаками, і Нацгвардія. Координує роботу штаб у складі поліції, СБУ і прокуратури. Сподіваємося, що результати скоро будуть", - зазначила вона.

За словами Ларіної, зловмисник переховується на території, на якій чергуються лісопосадки і поля. Наразі чоловіка шукають у Решетилівському лісі.

Крім того, у Національній поліції повідомляли, що чоловік небезпечний і озброєний.

Нагадаємо, вчора у Полтаві правоохоронці почали проводити спецоперацію із затримання викрадача авто, який намагається уникнути відповідальності.

Під час затримання чоловік висмикнув чеку з гранати і погрожував підірвати її, тримаючи за руку одного з поліцейських, який його затримував.

Після переговорів зі злочинцем, поліція запропонувала йому обміняти заручника і виїхати за межі Полтави, чим він і скористався.

Пізніше стало відомо ім'я і вимоги зловмисника, а також з'явилися перші фото і відео з місця події. Як розповіли в МВС, раніше зловмисник був чотири рази судимий.

Згодом, зловмисник Роман Скрипник відпустив поліцейського, якого перед цим взяв у заручники та зник у лісі в Решетилівському районі.

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