Поліція Київщини встановлює осіб, причетних до стрілянини в місті Українці

Троє чоловіків дістали поранень із травматичної зброї внаслідок стрілянини в кафе в місті Українці біля Києва, поліція здійснює розслідування.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, група невідомих осіб приїхала автомобілями з Києва до міста Українки (Обухівський район) та влаштувала стрілянину. Про стрілянину на території одного з кафе за спецлінією "102" повідомив небайдужий громадянин.

За зазначеною адресою одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво Обухівського відділу поліції.

Однак на місці події працівники кафе зробили все, щоб прибрати речові докази, зокрема зібрали гільзи.

Відомо, що після інциденту до лікарні звернулися троє постраждалих чоловіків із пораненнями. Один із них потім зник.

Чоловіки дістали поранень з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським вони відмовилися.

За цим фактом слідчі поліції за процесуальним керівництвом прокуратури області відкрили два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вже провели два невідкладних обшуки для отримання відеозаписів із кафе.

Нині тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до стрілянини. Встановлюють свідків й очевидців злочину.