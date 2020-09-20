Поліція назвала причини вибуху на київському пивзаводі

Вибух на броварні Carlsberg Ukraine у Голосіївському районі Києва стався у ході проведення зварювальних робіт.

Як повідомляє МВС, повідомлення про вибух на підприємстві по вулиці Пирогівський шлях надійшло до поліції Києва 20 вересня о 16-й годині. Туди негайно вирушили екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та представники інших профільних служб і відомств.

Попередньо встановлено, що вибух стався під час зварювальних робіт, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога. Триває слідство, яке дасть правову кваліфікацію цій події.

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