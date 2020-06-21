Поліція розглядає дві версії вибуху будинку в Києві - Аваков

Наразі розглядається дві робочі версії вибуху будинку в Києві - це газ і вибухівка.

Про це сьогодні, 21 червня, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Одна версія - вибух газу, інша - вибух стався за допомогою вибухівки. Зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали. Знадобиться 30-40 хвилин для встановлення причини вибуху", - сказав Аваков.

За його словами на місці події працює 420 осіб особового складу - поліція та рятувальники, а також 60 одиниць техніки.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку стався вибух будинку в Києві. Наразі відомо, що в результаті інциденту загинули дві людини. Ще кілька перебувають під завалами. Як видно на відео з місця трагедії, в результаті вибуху в дев'ятиповерховому будинку утворилася величезна діра.

