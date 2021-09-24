Поліція вивчає відео з камер і трафік телефонів у районі замаху на Шефіра, - Геращенко

Правоохоронці вивчають записи відеокамер з будинків у районі, де 22 вересня було здійснено замах на першого помічника Президента Сергія Шефіра.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Право на владу" заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Наразі вже взято записи з відеокамер з будинків, які розташовані навколо лісу. Сам ліс - це десь 430 гектарів (там проводиться прочісування в пошуках зброї або якихось інших зачіпок). Тобто вивчаються відеозаписи, щоб подивитися, хто входив до цього лісу, хто виходив з нього - не тільки у день замаху, а й в інші дні", - розповів Геращенко.

За словами радника міністра, поліція також вивчає трафік мобільних телефонів на цій території. Утім, він уточнив, що стрілець не обов'язково користувався мобільним телефоном.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.