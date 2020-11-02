Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ресторан у Києві

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати ресторан у Печерському районі Києва.

Невідомий зайшов до ресторану на бульварі Лесі Українки та почав погрожувати персоналу, що підірве заклад. Зловмисником виявився 33-річний уродженець Івано-Франківської області.

На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група районного управління поліції, вибухотехніки та кінологи.

За попередньою інформацією, у чоловіка не виявлено жодних вибухових пристроїв, однак правоохоронці продовжують ретельну перевірку приміщення та прилеглу територію.

Погроза підірвати ресторан

2 листопада, о 17.20 у центрі Києва в кав'ярні Печерського району невідомий чоловік погрожував підірвати заклад.

Йдеться про заклад варенична Катюша, який розташований за адресою бульвар Лесі Українки, 24.