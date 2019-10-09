Полиция Германии задержала одного из стрелявших возле синагоги

В немецком городе Галле полиция задержала одного из стрелявших возле синаноги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции в Twitter.

Как сообщает полиция, один из стрелявших был задержан.

"Наши силы арестовали одного человека. Все еще будьте начеку", - говорится в сообщении.

Unsere Kr"afte haben eine Person festgenommen.

Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.

Wir sind mit starken Kr"aften in und um #Halle pr"asent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 - Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Напомним, в среду, 9 октрября в немецком городе Галле неизвестные открыли стрельбу возле синаноги, в результате чего погибли два человека.

Сообщается, что ручная граната была брошена на еврейское кладбище. Кроме того, один из преступников стрелял из автомата. Злоумышленники скрылись на автомобиле.

Кроме того, в Галле в связи со стрельбой был закрыт главный вокзал. Однако полиция заявила, что вскоре его откроют.