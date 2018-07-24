Полиция Киева открыла уголовное производство против туроператора Join Up! - адвокатское объединение Aver Lex

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту завладения денежными средствами мошенническим путем должностными лицами туроператора Join Up!, сообщили "ГОРДОН" в пресс-службе адвокатского объединения Aver Lex.

"9 июля 2018 года Главное управление Национальной полиции в городе Киеве по заявлению АО Aver Lex начало уголовное производство по факту завладения должностными лицами туроператора Join Up мошенническим путем денежными средствами граждан в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины)", - заявил адвокат, старший партнер адвокатского объединения Виталий Сердюк.

По его словам, "действия этого туроператора приобрели массовый характер".

"Тысячи обманутых граждан и никакой реакции как представителей власти, так и правоохранительных органов. Поэтому адвокатское объединение Aver Lex 5 июля обратилось в Национальную полицию Украины с соответствующим заявлением... Всех пострадавших призываем обращаться в Национальную полицию", - заявил Сердюк.

23 июля туроператор Join Up! сообщал, что в Украину не может вылететь группа туристов из аэропорта Барселоны.

В июне - июле украинские туристы из-за сбоев в работе туроператоров, в том числе Join Up!, не могли вылететь из аэропортов Албании, Грузии, Египта, Туниса, Турции и других курортных стран.

13 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян завил, что Кабинет Министров готовит новые правила для украинских туроператоров.

14 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины думает над усилением ответственности туристических компаний.