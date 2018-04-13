Полиция квалифицировала обстрел "Киевгорстроя" из гранатомета как "хулиганство"

Правоохранители провели все первоочередные следственные действия у здания "Киевгорстроя" в Печерском районе Киева, которое ночью было обстреляно из ручного противотанкового гранатомета, и квалифицировали инцидент по статье "Хулиганство".

"Согласно процессуальным руководителям по согласованию с прокуратурой полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство"). В результате расследования и задержания людей, совершивших это правонарушение, возможно, будет другая правовая квалификация этого события, если установят другие мотивы", - сообщает Отдел коммуникации полиция Киева в пятницу.

В главке отметили, что есть камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать как злоумышленников, так и момент выстрела.

"Записи с камер видеонаблюдения будет приобщены к материалам уголовного производства в установленном законодательстве порядке", - отметили в полиции.

Ранее в Отдел коммуникации полиция Киева сообщали, что около 2:00 пятницы правоохранители получили сообщение о том, что люди слышали звук, похожий на взрыв. На вызов направили наряды патрульных, следственно-оперативную группу и взрывотехников. Пострадавших в результате ЧП нет.

При осмотре было установлено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянных тубус от гранатомета с уничтоженными номерами

Полицейские отработали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, отправят на экспертизу.

Интернет-издание "Громадське" сообщало, что от выстрела гранатомета пострадал отдел продаж "Киевгорстроя". Отмечается, что рядом с этим помещением расположен ресторан "Хмели-сунели", боковая часть которого также повреждена выстрелом.