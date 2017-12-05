Полиция открыла дело по факту драки Парасюка в Мариупольском суде

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения правоохранителя нардепом Владимиром Парасюком в Апелляционном суде Донецкой области в Мариуполе вчера, 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины.

Инцидент произошел после окончания заседания по изменению меры пресечения бывшему командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродскому и экс-бойцу батальона "ОУН" Леониду Литвиненко. Сообщается, что Парасюк ударил одного полицейского и повредил технику другому.

"Оба правоохранителя находились при исполнении служебных обязанностей и осуществляли видеосъемку судебного заседания с целью фиксации возможных нарушений общественного порядка", - заявляют в полиции.

У одного из полицейских медики диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб.

По факту избиения сведения внесены в ЕРДР по ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, начато досудебное расследование.