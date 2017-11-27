Полиция открыла дело по факту ограбления магазина с участием сына нардепа

Полиция начала уголовное производство по факту ограбления магазина сыном народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова. Об этом сообщила пресс-секретарь столичного ведомства Оксана Блищик, пишет Укринформ.

"Задержали по подозрению в совершении этого преступления двух человек. Есть уголовное производство по этому факту", - уточнила она.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 14-летнего сына народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова за попытку ограбления продуктового магазина.

Позже член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что по словам Попова, примерно в 12 лет мальчик начал меняться, появились новые знакомые, и втянули его в криминальные вещи.

Он также добавил, что в отношении данного инцидента есть достаточно доказательств, в частности, видеозапись и признание самого парня.

Сейчас парень задержан и суд назначит ему меру пресечения.