Полиция открыла уголовное производство по факту убийства бизнесмена в Киеве

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства мужчины в Голосеевском районе Киева. Об этом на своей странице написала пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик, передает УНН."Киевлянин вместе с двумя детьми возвращался домой на автомобиле. Возле дома неизвестный расстрелял" Мерседес ": мужчина погиб, а детей доставили в больницу.

Событие произошло в Голосеевском районе Киева. На месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции. Проводится осмотр, в ходе которого предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно - из пистолета Макарова.

По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украини ", - сообщила пресс-секретарь.

Также она отметила, что на момент приезда правоохранителей установлено, что детей, которые находились в салоне авто, доставили в больницу, информация о их состояние уточняется.

"Личность убитого установлена, это местный житель, который занимался бизнесом. Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев происшествия, проводится тщательный осмотр прилегающей территории. Усилия правоохранителей направлены на установление всех подробностей происшествия и лиц, причастных к убийству", - добавила она.

Как сообщал УНН, в центре Киева по ул. Антоновича расстреляли автомобиль: водитель погиб на месте, получил ранения ребенок .