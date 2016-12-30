Полиция: овидиопольский убийца хотел на грузовике въехать в толпу людей

Преступник, который жестоко убил двух людей в Овидиополе, хотел на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было въехать автомобилем в большую толпу людей в Одессе. Воплощая запланированное он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр", - говорится в заявлении.

О своих планах убийца сообщил по телефону знакомому, который передал его слова полиции, пишет "Думская".

По дороге в Одессу преступник совершил ДТП, но продолжил движение.

Полицейские заблокировали въезд в Одессу, поэтому злоумышленник свернул в поле. Благодаря лучшей проходимости грузовика, он сумел оторваться от полиции. После того как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и побежал полем.

В настоящее время территория, где был замечен злоумышленник, оцеплена. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются.

Корреспондент "Думской" с места событий пишет, что в операции по поимке убийцы принимает участие больше 600 человек, в том числе оперативники уголовного розыска, бойцы КОРДа и спецбатальона полиции, военнослужащие Нацгвардии и даже охотники и другие жители района, имеющие огнестрельное оружие.

Напомним, 19 декабря в Берлине террорист на грузовике Scania въехал на заполненную людьми территорию рождественского базара. Погибли 11 пешеходов, а также водитель, которого вместе с машиной захватил убийца. Террориста убили через несколько дней на территории Италии.

14 июля в Ницце террорист на грузовике въехал на заполненную людьми набережную, убив 86 человек. Убийца был застрелен на месте.