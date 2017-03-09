Полиция озвучила версию убийства бизнесмена в Киеве

По предварительным версиям полиции, бизнесмена, автомобиль которого в среду расстреляли в центре Киева, могли убить из-за его профессиональной деятельности. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в эфире "112 Украина", передает УНН.

"По предварительным версиям, это профессиональная деятельность. Анализируя всю предыдущую информацию, которая будет собрана, будут отрабатывать новые версии", - сообщил А.Крищенко.

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Главный полицейский Киева сказал, что сейчас происходят первоочередные мероприятия расследования.

"Первоочередные мероприятия проводятся. Есть несколько свидетелей. Есть ряд записей камер наружного наблюдения, они еще анализируются", - добавил А.Крищенко.

Также стало известно, что было до 10 выстрелов. Глава Нацполиции не назвал имя пострадавшего. Добавил, что "это бизнесмен, житель Киева". "Больше ничего не могу сказать", - отметил он.

А.Крищенко сообщил, что детям оказана медицинская помощь, девушка находится уже дома, мальчику сделали операцию, сейчас он в медучреждении.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту убийства мужчины в Киеве.