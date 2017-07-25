Полиция: Причина перестрелки в Днепре - "экономические интересы"

Полиция Днепропетровской области устанавливает сторону конфликта, которая совершила нападение на бывших участников АТО Алексея Вагнера, Максима Иващука и Эдмонда Саакяна.

Перестрелка в Днепре возникла на почве "экономических интересов". Об этом в комментарии местному "9 каналу" сообщил начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь.

"Этот конфликт - исключительно экономические интересы двух сторон: со стороны Саакяна (адвокат Эдмонд Саакян. - "ГОРДОН") и его брата и второй стороны, которую мы сейчас устанавливаем", - сказал он.

По словам Грозя, огонь велся из автомата и пистолетов.

По информации главы криминальной полиции, стрельба произошла после запланированной встречи двух сторон.

"Они встречались, беседовали с нападавшими. И после беседы было нападение", - рассказал Грозь.

Врач Ярослав Медведик сообщил, что в больницу им. Мечникова поступили пять раненых участников инцидента.

"Цензор.НЕТ" писал, что 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия с дистанции в несколько метров по бывшим военнослужащим.

Кто-то из группы участников АТО сумел открыть ответный огонь из пистолета. Четверо нападавших получили ранения и находятся под охраной в больнице им. Мечникова.

Бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Вооруженных сил Украины Алексей Вагнер погиб на месте инцидента. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу.

Известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Его брат, Эдуард, не пострадал.