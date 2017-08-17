Полиция раскрыла убийство девушки, тело которой забетонировали

исчезновении девушки еще в марте 2015 года в полицию Запорожье сообщила мать. А уже через несколько месяцев, в июне того же года, правоохранители нашли в подвале закопанное и залитое бетоном тело. Это была та самая девушка, которую разыскивали полицейские. Стало понятно, что это не просто исчезновение, а спланированное убийство.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает ИА "МОСТ-ДНЕПР".

"Два года понадобилось правоохранителям, чтобы выйти на предполагаемых убийц. Сбор доказательств и тщательное изучение дела принесло результат. Полицейские напали на след двух человек: подруги убитой и их общего знакомого. "Подруга" почти сразу после совершения преступления выехала за пределы страны и в настоящее время находится за границей. Ей заочно объявили о подозрении в убийстве.

Кстати, сегодня при попытке дать взятку следователю, который ведет это дело, с целью оправдать второго фигуранта дела - были задержаны двое граждан.

Акцентирую внимание на двух аспектах: нашлись посредники заработать "на крови" и самое главное - следователь полиции - честный офицер и гражданин", - отметил Князев.