Полиция выясняет, что делали 30 вооруженных мужчин в здании Черкассыоблэнерго

Около 30 вооруженных мужчин во вторник пришли в помещение Черкассыоблэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Согласно информации, мужчины, которые были вооружены помповыми ружьями и травматическим оружием, находились на втором этаже здания.

"В результате длительных переговоров руководства Главка с данными лицами, помещение госучреждения были освобождены от посторонних лиц", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают основания и цели пребывания указанных людей на территории общества. Оружие, которое имели при себе мужчины, изъято.