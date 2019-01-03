Полиция взялась за расследование избиения авиаконструктора "Антонова"

Столичная полиция открыла уголовное производство по факту избиения в Киеве авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского. Об этом УНН сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блыщик.

"У нас есть уголовное производство, в рамках которого мы выясняем все обстоятельства. Уголовное производство расследуется по статье 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") УК Украины", - заявила Блыщик, комментируя сообщение об избиении авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского.

Добавим, ранее СМИ сообщили, что в Киеве избили 81-летнего авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского. Он утверждает, что его приняли за валютного мошенника.

Напомним, во Львове арестовали патрульного полицейского, совершившего смертельное ДТП на остановке общественного транспорта.