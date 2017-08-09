Польская комиссия заявила о следах взрыва на левом крыле самолета Качиньского

Польская комиссия, расследующая Смоленскую катастрофу 2010 года, заявила об обнаруженных следах взрыва на левом крыле самолета Ту-154 М, сообщает местное издание RMF24.

Сообщается, что на последнем пленарном заседании комиссии, которое состоялось 25 июля, была согласована позиция по срокам и основным причинам разрушения левого крыла.

Пресс-секретарь комиссии Марта Паленек отметила, что разрушение левого крыла Ту-154 М началось еще до столкновения с березой. Согласно выводам комиссии, многочисленные разрушения крыла имеют следы взрыва.

Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.