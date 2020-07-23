"Полтавського терориста" звати Роман Скрипник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Poltava.to з посиланням на Telegram PavlovskyNews.

За даними видання, ім'я терориста - Скрипник Роман Миколайович. Раніше він був судимий за зберігання і збут наркотиків.

За даними реєстру судових рішень, Роман Скрипник одружений і має дитину.

Він брав участь в АТО у 2019 році був засуджений Полтавським районним судом до 3 років умовно за крадіжку та зберігання наркотиків (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 309 КК).

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліціянта.

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції та погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Володимир Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

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