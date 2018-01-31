Помер перший космонавт України Леонід Каденюк - ЗМІ

У середу, 31 січня, у віці 67 років помер перший космонавт України Леонід Каденюк.

Про це Радіо Свобода повідомили його друзі (https://www.radiosvoboda.org/a/news/29009265.html).

За попередніми даними, Каденюк помер раптово під час пробіжки у районі Царське село в Києві.

Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці на Буковині в родині вчителів. У 1995 році потрапив до групи космонавтів Національного космічного агентства України. Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження.

З 19 листопада до 5 грудня 1997 року Каденюк здійснив космічний політ на американському шатлі «Колумбія». Під час польоту виконував біологічні досліди, що були пов’язані з рослинами.

Каденюк – автор п’яти наукових праць, торік видав книгу під назвою «Місія – Космос».