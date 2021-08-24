Порошенка облили зеленкою у центрі Києва - поліція затримала нападника

Працівники Нацполіції затримали чоловіка, який облив експрезидента Петра Порошенка зеленкою.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі столичної поліції.

"Чоловіка, який облив Петра Порошенка зеленкою, затримали", - сказали в пресслужбі.

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Чоловік, який сьогодні в Києві облив зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка, виявився уродженцем Чернігівської області, 1999 року народження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Новости Киева, LB.ua

