Порошенко посоветовал украинцам прочитать 5 книг

Петр Порошенко признался, что из-за напряженного графика мало времени уделяет книгам. Тем не менее он выделил 5 лучших, которые прочитал в прошлом году. В Сети призвали президента составлять больше таких занимательных рейтингов.

Об этом президент написал на своей странице в соцсети. Новость передает "Пресса Украины".

Сегодня, 4 января, украинский президент Петр Порошенко продолжил рассказ о своих увлечениях. Ранее лидер Украины озвучивал рейтинг из лучших, по его мнению, песен 2017 года. Теперь он решил рассказать, какие книги прочитал в прошлом году и какие произвели на него впечатление.

"Из-за напряженного рабочего графика, времени на чтение остается очень мало. Однако среди приобретенных на Книжном Арсенале новинок есть книги, которые мне особенно запомнились. Рекомендую к прочтению", - написал Порошенко.

В топ-5 вошли:

1. "Мустафа Джемилев. Несгибаемый" авторов Севгиль Мусаевой и Алима Алиева.

2. "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щоткиной.

3. "Война с Россией" Ричарда Ширреффа.

4. "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона.

5. "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова.

Пользователи Сети сразу отреагировали на пост президента. Некоторые отметил, что выбор Порошенко довольно удачный. Также появилась предложение к президенту продолжать составлять такие рейтинги.

"Очень правильная идея публиковать вот такие президентские рейтинги книг, песен. Жду от президентской аналитической службы следующий топ украинской классической музыки. Надо формировать вкусы украинцев", - появилось в комментариях.