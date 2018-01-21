Порошенко: Шокирован гибелью украинцев в Афганистане.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что шокирован гибелью украинцев в результате теракта в Кабуле.

"Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане. Поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане", - написал Порошенко в Facebook.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1188946161239774

Вечером 20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из четырех человек, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле и открыла огонь по постояльцам. Полиция оцепила территорию вокруг здания и вступила в перестрелку с боевиками.

Нападение длилось примерно 17 часов. Ответственность взяли на себя боевики "Талибана".

Телеканал ToloNews со ссылкой на источник сообщил, что количество погибших может достигать 43 человек.

По информации BBC, в результате атаки на отель погибло девять украинцев. При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о шести погибших гражданах Украины.