Порошенко сожалеет о ДТП с полицейским авто, сопровождавшим его кортеж - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко сожалеет о ДТП, которое совершил в Киеве полицейский автомобиль, сопровождавший его кортеж. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Около 11.45 6 марта на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева произошло ДТП - полицейская машина из сопровождения кортежа Порошенко сбила пожилого мужчину. Автомобиль - участник ДТП остался на месте происшествия, при этом кортеж президента продолжил движение. Как утверждают свидетели, на месте аварии работал регулировщик. При этом пожилой мужчина бежал с пакетом из магазина на запрещающий сигнал.