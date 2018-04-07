Порошенко высказал соболезнования в связи с гибелью в ДТП канадских хоккеистов

Президент Петр Порошенко соболезнует канадскому народу в связи с гибелью хоккеистов молодежной хоккейной команды "Гумбольдт Бронкос" в автомобильной катастрофе в Канаде. Об этом он заявил на своей странице в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Трагическая новость об автокатастрофе в Канаде откликнулась болью в сердцах украинцев. Молимся вместе с семьями погибших и пострадавших, выражаем соболезнования общине Гумбольдт и всему канадскому народу", - написал он.

Согласно СМИ, в Канаде автобус с молодежной хоккейной командой "Гумбольдт Бронкос" столкнулся с грузовиком.

В момент аварии в автобусе находились 28 человек, в результате 14 человек погибли, 14 получили ранения.

Как сообщали Українські Новини, молодежная команда "Гумбольдт Бронкос" ехала на матч против "Нипавин Хоукс", когда ее автобус столкнулся с грузовиком в 30 км от Тисдейла в провинции Саскачеван.