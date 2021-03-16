Порушення авіапростору України російським МІ-8: ДПСУ вимагає пояснень у ФСБ

Прикордонники намагаються з'ясувати у ФСБ РФ обставини порушення повітряного простору України з боку російського вертольоту МІ-8

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Держприкордонслужба направила лист в прикордонне управління ФСБ в Білгородській і Воронезькій областях РІ про порушення повітряного простору України.

ДПСУ вимагає повідомити, як вертоліт залетів у простір сусідньої держави..

Також служба повідомила про ситуацію міністерства і відомства.

16 березня російський гелікоптер "МІ-8" порушив повітряний простір України у районі зони відповідальності Сумського прикордонного загону.