Пошкоджений вибухом будинок на Позняках у Києві повністю демонтують - Кличко

Пошкоджений від вибуху житловий будинок на Позняках у Києві буде повністю демонтовано. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Будинок, як і говорили попередньо фахівці, буде повністю демонтований. Уже розробляють спеціальний проект, як це зробити, щоб не сталося нових обвалів і щоб не нашкодити сусіднім будинкам", - сказав Кличко.

Поміж тим, спеціальна комісія здійснила обстеження сусідніх секцій біля багатоповерхового будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, і будинку на вулиці Григоренка, 41. До обстеження будівель було залучено фахівців державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій".

За висновком інституту, пошкоджень сусідніх секцій і будинку на вул. Григоренка, 41, які могли б вплинути на їхній обвал, фахівці не виявили. Тому штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про повернення жителів зазначених будинків до своїх квартир.

"Висновки ж про причини вибуху у будинку зробить Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Експертиза триває. Працюють і правоохоронні органи. І винуватці цієї трагедії мають понести відповідальність", – зауважив мер Києва.

Раніше в УНН повідомлялося, що столична влада вже виділила грошові компенсації у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень для постраждалих від вибуху, що стався 21 червня в одній із багатоповерхівок київського району Позняки.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, у десятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо - газоповітряної суміші без послідуючого горіння). Внаслідок вибуху сталося руйнування декількох поверхів. Рятувальники виявили на місці трагедії тіла п’яти загиблих.

