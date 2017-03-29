После ночного обстрела в Луцке консульство Польши не работает

В среду, 29 марта, после ночного обстрела, в Луцке не работает консульство Польши. Об этом сообщает Волынь 24.

О том, что учреждение на улице Дубновской, 22б не будет работать сегодня, рассказал консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки.

Также он отметил, что украинские спецслужбы сработали хорошо. На месте были и эксперты-криминалисты, специалисты СБУ, спасатели ГосЧС.

Напомним, что в СБУ рассказали подробности обстрела здания Генконсульства Польши в Луцке, по предварительным данным, стреляли из гранатомета РПГ-26. Следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт.

Как сообщала "Страна", в МИД Польши вызвали посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещали направить ноту протеста из-за ночного обстрела генконсульства в Луцке.