Последствия шквального ливня в Киеве: смертельное ДТП и затопленные дороги

В первый день июля в Киеве прошел шквальный ливень. Из-за него частькиевских дорог оказалась затопленной.Пользователи соцсетей вовсю делятся снимками автомобилей, которые "плавают" по Киеву сегодня.

Также пешеходы пострадали от ливня - пришлось передвигаться по затопленнымтротуарам. В некоторых местах слой воды достигает 30-40 см. Также появились снимки о серьезных автомобильных авариях, авто затрудняют движение.

На Окружной/Газопроводной столкнулись кроссовер и грузовик. Известно, что один человек погиб, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Вероятной причиной заноса авто мог стать сильный дождь. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.