Повінь пошкодила ГТС України: дев'ять населених пунктів залишилися без газу

"Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" заявляє, що повені в західних областях зруйнували частину інфраструктури ГТС, що призвело до зупинки газопостачання 9 населених пунктів.

Про це йдеться в повідомленні Оператора ГТС України", передають Українські Новини.

"З-за великої кількості опадів і значного підвищення води в гірських річках виникла загроза пошкодження об'єктів газотранспортної інфраструктури в західному регіоні України. На цей час стихія зруйнувала повітряний перехід газопроводу-відводу до газорозподільної станції (ГТС) "Брусниця" через річку Черемош біля села Завалля (Івано-Франківська область), що спричинило зупинку газопостачання для 9 населених пунктів в Чернівецькій області. Також є значні ризики підтоплення ГТС "Могилів-Подільський" (Вінницька область)", - йдеться в ньому.

Зазначається, що з метою оперативного реагування та забезпечення безперебійного газопостачання для українських і європейських споживачів "Оператор ГТС" визначив всі потенційно небезпечні ділянки і розробив заходи локалізації у випадку аварійних ситуацій, а також сценарії перемикань газових потоків.

Також ведеться постійний моніторинг рівня води і стану опорних конструкцій у місцях переходу газопроводів через ріки, а також мобілізовані всі технічні служби та ремонтні бригади, підготовлена необхідна техніка до реагування відповідно до Плану ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).

Компанія підкреслила, що на цю мить транзит газу в країни ЄС та транспортування до споживачів у всіх інших населених пунктах України здійснюється безперебійно у запланованих обсягах.

При цьому об'єкти ГТС, які беруть участь у забезпеченні транзиту, знаходяться під особливим контролем - на цей час фахівці компанії оцінюють ризики як прийнятні.

"Відновлення газопроводу через річку Черемош і ліквідація наслідків аварії почнеться відразу, як тільки стихне непогода. Через затяжні зливи і значного рівня підтоплення територій залишається обмеженим рух по дорогах і мостах в регіоні", - підсумувала компанія.

Як повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до Євросоюзу і НАТО за допомогою в ліквідації наслідків повеней.

За станом на 4:00 24 червня 4,6 тис. житлових будинків підтоплені, 110 км автодоріг зруйновані і 427,5 км пошкоджені через негоду в Івано- Франківській області, 2 людини загинули і один вважається безвісти зниклим.

Тим часом, Зеленський прибув в Івано-Франківську область через повінь.