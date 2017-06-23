Появились данные о причине взрыва автомобиля в центре Киева

В пятницу, 23 июня, согласно данным главного редактора "ЦензорНЕТ" Юрия Бутусова, во взорванном в центре Киева автомобиле находился директор севастопольского дачно-строительного кооператива Герман Гайдук. Об этом Бутусов написал на персональной странице в Facebook.

"Разборки за самый дорогой участок недвижимости Севастополя происходят в столице Украины", - написал он.

Журналист также уточнил, что сам директор кооператива в результате взрыва не пострадал.

"Его кооператив - это один из самых дорогих и престижных участков земли в Крыму, который расположен на земле национального заповедника "Херсонес- Таврический", на самом берегу моря. Членами кооператива и владельцами роскошных особняков являются севастопольская элита: бывшие руководители судов, прокуратуры, СБУ, СЭС Севастополя", - написал Бутусов.

Помимо этого журналист склонен считать, что на территории аннексированного Крыма начался "новый виток бандитских войн" за земельные участки.

"Камни продолжают лететь на крымчан ... Камни и бомбы из России. Ведь украинцам нет смысла воевать за имущество на оккупированной врагом территории. К сожалению, российские преступники продолжают устраивать взрывы в Киеве", - написал Бутусов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Шевченковском районе Киева, на перекрестке улиц Тургеневской и Полтавской, произошел взрыв в автомобиле TOYOTA Land Cruiser.