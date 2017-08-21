Появились фото эсминца США" John S. McCain" после столкновения с нефтяным танкером (фото)

У судна большая пробоина в одном из бортов.

фото: REUTERS

Эсминец США "Джон Маккейн" получил пробоину в результате столкновения с нефтяным танкером близ Сингапура. Фото американского судна после столкновения опубликовал Reuters.

Возле эсминца сейчас также дежурят военно-морские суда Республики Сингапур, которые отбуксируют судно.

Как сообщал УНИАН ранее, ракетный эсминец США USS John McCain S столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который ходит под флагом Либерии.

Столкновение произошло в 06:24 по местному времени (00.24 по киевскому), когда военный корабль заходил в порт в Сингапуре.

Позже в пресс-службе ВМС США сообщили, что десять моряков ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" считаются пропавшими после столкновения с танкером в районе Сингапура. "В настоящее время 10 моряков считаются пропавшими без вести и пятеро получили ранения", - сказано в сообщении.

Позже, президент США Дональд Трамп отреагировал на столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" с нефтяным судном, что произошло у берегов Сингапура.

Американский президент, отвечая на вопрос о эсминец, заявил, что "Это очень плохо".

Однако позже Трампа в Twitter появился твит о столкновении судов. "Думаем и молимся за наших моряков флота США на борту "Джона Маккейна", где продолжаются поисковые и спасательные операции", - написал Трамп.