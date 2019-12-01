Появились кадры спасательной операции пассажиров автобуса в Забайкалье

В воскресенье, 1 декабря, в Забайкальском крае в России пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Среди погибших два ребенка, еще 14 человек пострадали.

Пассажирский автобус Granbird следовавший из Сретенска в Читу упал с шестиметрового моста в реку Куенга. Всего в автобусе ориентировочно находилось 43 пассажира и водитель.

Согласно предварительной версии правоохранителей, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Спасатели уже завершили работы на месте аварии автобуса в российском Забайкалье.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Печерском районе Киева в результате ДТП автомобиль перелетел через отбойник и приземлился на крышу.