Появились новые подробности о погибшей Маши Борисовой, которую искали волонтеры из Днепра

Есть версия, что девочку убил ее крестный, сообщают в Сети.

Об этом сообщает Херсон.нет, передает Днепровская панорама.

Убийство 7-летней Марии Борисовой взбудоражило всю Украину. Пропавшую 7 марта школьницу 4 суток искали правоохранители, волонтеры, активисты и неравнодушные горожане.

11 марта тело ребенка со следами удушения было обнаружено в мешке на одной из заброшек села Счастливое (там проживала Мария). К слову, заброшенный недострой волонтеры прочесывали не единожды и уверены, тело подбросили накануне.

Как комментирует полиция, у ребенка на теле были обнаружены видимые следы удушения, а причиной смерти стала механическая асфиксия. Также были установлены и признаки сексуального насилия над ребенком.

Имя вероятного убийцы, естественно, не разглашается (по некоторым данным служебная собака привела правоохранителей к вероятному месту преступления).

В Сети пользователи, шокированные ситуацией, выдвигают свои версии случившегося. Местные жители уверены: убийца - человек не чужой и имел доступ к дому девочки. Даже учитывая доверчивость малышки, преступник был человеком знакомым.

Прочитав несколько сотен комментариев к публикациям о смерти 7-летней школьницы журналисты Херсон.нет озвучили версию, которая наиболее часто встречалась. Она гласит, что девочку похитил и задушил ее крестный отец. Более того, мужчина активно участвовал в поисках ребенка, помогая волонтерам.

Полиция никакой точной информации не разглашает - тайна следствия.