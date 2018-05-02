Появилось видео нападения и избиения Найема

Участие в конфликте с нардепом Мустафой Найемом, который в результате инцидента получил телесные повреждения, принимали пять нападавших. Об этом свидетельствуют данные видеозаписи, которую в Facebook обнародовал Александр Кузьменко вечером 1 мая.

На видео зафиксирован момент конфликта с 5 мужчинами, которые окружили Найема и один из них после словесной перепалки наносит ему несколько ударов в область лица. При этом участники конфликта находились в пространстве между тремя машинами, две из которых перекрывали движение машине нардепа.

Брат нардепа Маси Найем отметил, что на видео - только начало инцидента, который продолжился неподалеку, с другой стороны здания "Арена-Сити" на Бессарабской площади.

Видео: https://youtu.be/AGYuq4ylO4M