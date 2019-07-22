Пожар на судне у берегов Мавритании, где погибли украинцы: таинственные подробности

Появились весьма любопытные подробности пожара, который произошел на траулере "Иван Голубец" с украинцами на борту

Судно затонуло у берегов Мавритании, а капитаном траулера был крымчанин, который находился в рейсе с украинскими документами.

При масштабном пожаре погибли два человека. Судно затонуло на глубине 35 метров. Эти подробности трагедии опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Капитан судна - крымчанин Сергей Тимченко, был в рейсе с украинскими документами. Также на борту было как минимум три кадета фейкового подконтрольного оккупантам образовательного учреждения - "Керченского государственного морского технического университета", - написал Бабин.

То, что на судне находились керченские кадеты пишут и крымские СМИ: "На этом судне находилось три кадета из КГМТУ. Все живы, на данный момент находятся в гостинице и ждут отправки домой. Данную информацию по телефону предоставил капитан Сергей Тимченко".

При каких обстоятельствах кадеты попали на борт траулера, не сообщается.

Он также отметил непонятные маневры судна перед инцидентом. Бабин сообщил, что у "Ивана Голубца" незадолго до трагедии исчезли опознавательные знаки и была отключена автоматическая идентификационная система.

"Странные действия команды во время попыток спасения корабля уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать", - считает Борис Бабин.

Напомним, что на борту траулера, когда там начался сильный пожар, находилось 90 человек - граждане Украины и России. Капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Маршал Крылов".

Погибли два человека, есть пострадавшие.

Судно выгорело практически полностью.

Ранее сообщалось, что в Карибском море пропало судно с мигрантами. Люди плыли из Венесуэлы на остров Кюросао, принадлежащий Нидерландам.

О том, что лодка исчезла, стало известно еще 7 июня. До сих пор никто из присутствовавших на борт 32 людей не вышел на связь. Несмотря на это власти отказываются от комментариев и не хотят отправлять спасателей на поиски людей.