Пожар ресторана на набережной в Одессе задел лодочную станцию (фото)

Масштабный пожар ресторана на 13-й станции Большого Фонтана в Одессе задел несколько павильонов лодочной станции. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Лодочная станция не горит. Огонь затронул несколько ее павильонов, но пожар локализован.

На пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана в Одессе сгорел ресторан "Песок".На место происшествия съехались спасатели из 5 пожарных частей, на месте много полиции и зевак. Как рассказал корреспонденту издания, участник тушения пожара, военнослужащий Нацгвардии Александр, он с сослуживцами проходили учения неподалеку и увидели пожар. Нацгвардейцы помогли покинуть бар находившемуся там молодому человеку и вынесли из ресторана около десятка газовых баллонов. При этом мотопомпа, которую предоставили для тушения сотрудники ресторана, так и не завелась. На данный момент возгорание локализовано. По мнению владельца заведения Михаила Иванова, ресторан подожгли: перед возгоранием было три хлопка и звук разбитого стекла. "Никаких работ не велось, электричество было отключено", — заявил он. Когда пожар начался, внутри находились трое сыновей Михаила. Он добавил, что ресторанная помпа проработала 30 минут.© Фото: dumskaya.net

© Фото: dumskaya.net

© Фото: dumskaya.net

© Фото: dumskaya.net

По материалам УНН, dumskaya.net