Пожар в Кемерово: три человека из списка пропавших без вести найдены живыми

Трое пропавших без вести при пожаре в торговом центре Зимняя вишня нашлись живыми

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что три человека, которые числились пропавшими без вести при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово, найдены живыми.

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара, сообщает Интерфакс.

Ранее в МЧС РФ сообщали, что власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерово, общее число жертв - 64 человека.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта.

По данным СК РФ, наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре является короткое замыкание.

28 марта суд взял под стражу управляющую ТЦ Зимняя вишня Надежду Судденок.